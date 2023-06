Russisk diplomat besætter omstridt lejegrund i Canberra

En russisk diplomat har besat et lejemål klos op ad Australiens parlament og nægter at forlade grunden trods ny lovgivning om at sætte Rusland på gaden.

Det skriver avisen The Australian.

Under bevogtning af føderale, australske politibetjente har den ukendte diplomat ikke forladt lejemålet, der er genstand for en diplomatisk krise mellem Rusland og Australien.

Og på grund af hans diplomatiske immunitet har australske betjente ikke myndighed til at anholde eller fjerne manden fra grunden, skriver avisen.

- De kan faktisk ikke anholde diplomaten. De kan selvfølgelig forsøge at starte en dialog med ham og bede ham om at flytte sig, men det har han ret til at nægte, siger ekspert i folkeret ved Australiens Nationale Universitet Don Rothwell til The Australian.

I sidste uge besluttede det australske parlament at rive Ruslands lejekontrakt i stykker for at værne om den nationale sikkerhed.

Det skete efter tidligere forgæves forsøg på at ophæve kontrakten, fordi Rusland i 14 år ikke, som det ellers var planen, har bygget en ny ambassade på grunden.

Det skabte utilfredshed hos hovedstadens administrerende myndighed, National Capital Authority (NCA), der mente, at den tomme grund negativt påvirkede æstetikken i området, der i øvrigt også huser den amerikanske, britiske og canadiske ambassade.

Da The Australian henvendte sig til manden, nægtede han på engelsk med en tyk russisk accent at identificere sig selv, hvorefter han gik tilbage i et ensomt, lille skur på grunden.

En talsmand for Australiens indenrigsminister Clare O'Neil udtaler til avisen, at regeringen forbereder sig på at indtage grunden uden at oplyse hvordan.

Premierminister Anthony Albanese sagde i sidste uge, at regeringen har fået at vide, at en ambassade klos op ad parlamentet udgør en klar sikkerhedsrisiko.

- Vi handler hurtigt for at sikre os, at lejemålet ikke bliver en formel diplomatisk tilstedeværelse, sagde han til mediet ABC med henvisning til den nye lov uden at uddybe baggrunden yderligere.

Ifølge The Australian har visse medier og eksperter spekuleret i, at det handler om en frygt for aflytning eller det såkaldte "Havana-syndrom".

Det er en mystisk sygdom, der ifølge The Australian har ramt over 1000 ansatte på den amerikanske ambassade i Cuba, og som af nogle eksperter og ofre menes at skyldes målrettede, avancerede energivåben.

Rusland, hvis nuværende ambassade ligger en smule sydøst for det australske parlament, forventes ifølge The Australian at udfordre den nye lovgivning ved en føderal domstol eller i Højesteret.

