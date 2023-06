Russisk gas gennem Ukraine kan være fortid næste år

En af de sidste færdselsårer, der bringer russisk gas til Europa, kan blive lukket ved udgangen af næste år, når Ukraines kontrakt med det russiske statsejede energiselskab Gazprom udløber.

Det skriver avisen Financial Times torsdag på baggrund af et interview med den ukrainske energiminister, Herman Halusjtjenko.

Ruten gennem Ukraine står for fem procent af Europas gasimport.

Chancen for, at Ukraine og Moskva kan blive enige om at forny den femårige aftale, der først blev indgået i 2019, er meget lille, siger energiministeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg kan fortælle dig, at vi forbereder vores system på en nedskæring i forsyningerne, siger han til Financial Times.

Ministeren siger, at han ikke kan forestille sig, at Ukraine vil have bilaterale forhandlinger med Rusland om at forny aftalen på grund af den russiske invasion af Ukraine i februar sidste år.

/ritzau/