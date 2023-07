Russisk journalist angrebet for Putin-kritik i Tjetjenien

Bevæbnede, maskerede mænd overfaldt og sårede tirsdag en fremtrædende kvindelig russisk journalist og en advokat i den russiske republik Tjetjenien.

De bevæbnede mænd tvang bilen, der kørte med journalisten Jelena Milasjina fra avisen Novaya Gazeta, til at stoppe. Det skete på vej til den tjetjenske hovedstad, Grosnij.

Mændene truede journalisten på livet og sparkede hende i hovedet. De klippede håret af hende og brækkede flere af hendes fingre. Det oplyser journalisten, hendes arbejdsgiver og en menneskerettighedsgruppe ifølge Reuters.

Et foto af journalisten, hvis avis sidste år fik frataget sin licens i Rusland, viser en svært medtaget Milasjina i en hospitalsseng.

Milasjina har i en årrække skrevet om påståede menneskerettighedskrænkelser i Tjetjenien. Det gælder blandt andet om forfølgelse og tortur af homoseksuelle mænd.

Milasjina og advokaten, Alexander Nemov, var taget til Tjetjenien for at dække en retssag mod en tjetjensk kvinde, hvis mænd og sønner er flygtet fra provinsen. Kvinden blev tirsdag dømt til fem og et halvt år i en straffelejr for anklager, som siges at være hævn for kritik af regimet.

I februar 2020 blev Jelena Milasjina, som er undersøgende journalist, også slået og sparket, da over 15 personer angreb hende i en hotellobby i Tjetjenien.

Dengang blev hun angrebet sammen med menneskerettighedsadvokaten Marina Dubrovina. De to kvinder blev revet i håret, slået og sparket.

I 2017 sagde Milasjina, at der foregår masseanholdelser og tortur af homoseksuelle mænd i Tjetjenien. Hendes beskyldninger støttes af menneskerettighedsgrupper.

I 2006 blev den fremtrædende russiske undersøgende journalist Anna Politkovskaya, som dækkede Tjetjenien for Novaya Gazeta før Milasjina, skudt og dræbt foran sin lejlighed i Moskva.

/ritzau/Reuters