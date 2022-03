Russisk myndighed lukker radio efter kritisk dækning af invasion

I Moskva nedlægger myndighederne den liberale radiostation Ekho Moskvy, som har været et symbol på ytringsfrihed i Rusland.

Radiostationen afvikles på grund af dens dækning af krigen i Ukraine.

De russiske myndigheder har udstedt et dekret om, at ingen medier i landet må omtale krigen i Ukraine som en invasion. De skal kalde det en specialoperation.

Myndighederne blokerede tirsdag for radiostationens udsendelser, efter at den var blevet beskyldt for at "sprede falske informationer" om invasionen i nabolandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag kom meddelelsen om, at den afvikles fuldstændigt.

- Et flertal i Ekho Moskvys bestyrelse har besluttet at afvikle Ekho Moskvys radiostation og hjemmeside, skriver chefredaktør Aleksej Venediktov på det sociale medie Telegram.

Ekho Moskvy blev berømt under det fejlslagne kup i 1991 mod den daværende præsident, Mikhail Gorbatjov. Som et af de få medier beskrev det kritisk - trods pres fra de kommunistiske kupmagerne - hvad der var ved at ske.

Også Dostj TV er blevet blokeret.

Det var Ruslands anklagemyndighed, som bad landets tv-nævn, Roskomnadzor, om at blokere de to medie, seks dage efter at Rusland angreb Ukraine.

Ifølge anklagemyndigheden har Ekho Moskvy og Dostj TV på deres hjemmesider "målrettet og systematisk lagt informationer op, som opfordrer til ekstremistiske handlinger og vold og med overlæg spreder falske oplysninger om de russiske styrkers aktioner som led i specialoperationen i Ukraine".

Russiske journaliser har stået i en stadigt mere vanskelig situation i de seneste år, hvor mange er blevet betegnet som "udenlandske agenter" af myndighederne. Det er en betegnelse, som medfører en masse bureaukrati for dem og fører til almindelig mistænkeliggørelse i store dele af offentligheden.

Presset på den begrænsede ytringsfrihed er taget til, efter at præsident Vladimir Putin har beordret militæret ind i Ukraine. Langt de fleste medier og statskontrollerede organisationer holder sig til kun at videregive alt, hvad der kan accepteres af Kreml.

/ritzau/AFP