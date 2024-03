Russisk netværk bidrog til misinformation om prinsesse Kate

Britiske forskere finder, at et russisk misinformationsnetværk har bidraget til at sprede konspirationsteorier om prinsesse Kate.

Det har netværket gjort, mens rygterne om hende fortsat svirrede, op til at hun offentliggjorde, at hun gennemgår kemoterapi som følge af en kræftdiagnose.

Til en række medier - heriblandt NBC News - forklarer professor Martin Innes ved Cardiff University, at han og hans kolleger fandt, at 45 konti, der havde delt påstande om Kate, havde deres udspring i samme konto.

De 45 konti agerede på en måde, der minder om den russiske såkaldte Doppelgänger-operation, forklarer Innes, der er tilknyttet instituttet for sikkerhed, kriminalitet og efterretningsinnovation.

- Det handler om destabilisering. Det handler om at underminere tillid til institutioner, regeringen, monarkiet, medier - alt, siger han til det amerikanske medie.

Selv om misinformationsnetværket ifølge forskerne har pustet til historierne, står det også klart, at rygterne levede i bedste velgående af sig selv.

Som eksempel på den misinformation, der blev delt, fremhæver New York Times et meget delt opslag, hvor der ifølge mediet er ændret på et billede af Kates ansigt.

- Hvorfor ønsker disse store mediekanaler, at vi skal tro, at dette er Kate og William?, står der i opslaget.

Den russiske Doppelgänger-operation er blandt andet blevet beskrevet af ngo'en EU DisinfoLab.

Netværket har tidligere oprettet falske kloner af mediehjemmesider. Den opererer også ved at forstærke allerede eksisterende budskaber og teorier på sociale medier.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der har hyret netværket.

Professor Innes forklarer til NBC News, at den slags netværk ikke er en del af de russiske sikkerhedstjenester. Der er formentlig i stedet tale om selskaber, der "får kontrakter fra Kreml".

Ifølge Innes kan de både have politiske og økonomiske mål med at dele misinformation.

Søndag rapporterede det britiske medie The Daily Telegraph, at britiske embedsmænd var bekymrede for, at både Rusland, Kina og Iran var med til at sprede misinformation om prinsessen.

Det afviste den russiske ambassade i London.

- Rusland afviser kategorisk grundløse beskyldninger fra "anonyme Whitehall-kilder" om at "bidrage til misinformation om prinsessen af Wales", skriver ambassaden ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

/ritzau/