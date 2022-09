Russisk popdronning anklager Putin for at gøre Rusland til paria

Alla Pugatjova, dronningen af sovjetisk popmusik, fordømmer søndag præsident Vladimir Putin for hans krig i Ukraine.

Hun siger, at Putins "særlige mission" i Ukraine er drab på soldater for illusoriske mål, at den udgør en belastning for almindelige russere, og at den har gjort Rusland til en global paria.

En sådan kritik er sjælden i Rusland, hvor blot nogle få kommentarer om Putin og krigen kan straffes med 15 års fængsel.

Alla Pugatjova fremsatte kritikken søndag aften på sociale medier, og hun bad om at komme på listen over ubekvemme kritikere.

Hun krævede et stop for "drab på vores drenge", og på de vildledende forklaringer, som har gjort Rusland til en paria.

En anledning til Pugatjovas udspil menes at være, at komikeren Maxim Galkin, som er gift med Pugatjova, fredag blev opført på listen over såkaldte udenlandske agenter.

Anledningen var, at Galkin, som er blevet kendt som studievært i tv og som imitator, er blevet anklaget for at politiske handlinger og for at have taget imod penge fra Ukraine. Det har det statslige nyhedsbureau Interfax oplyst.

Den 73-årige Alla Pugatjova fik et stort internationalt gennembrud i 1980'erne og har også repræsenteret sit land i Det Europæiske Melodi Grand Prix. Hun er flere gange blevet kåret som Ruslands og det tidligere Sovjetunionens største sanger.

Pugatjova siger, at hendes mand er patriot, som ønsker et økonomisk velstillet land med fred og frihed og uden "drab på vores drenge på grund af illusoriske mål".

Sangeren, som er kendt af generationer for et hit som "En million røde roser" og filmen "Kvinden, som synger" fra 1978, vil uden tvivl vække stor opsigt med sin sjældne kritik, som afspejler en udbredt bekymring i dele af den russiske elite.

Pugatjova er tidligere blevet hædret af både Putin og hans forgænger Boris Jeltsin. Da Mikhail Gorbatjov døde sidst i august, roste hun sovjets sidste leder for at tillade frihed og afvise vold.

