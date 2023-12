Russiskamerikaner fængslet for at nedgøre symbol på heltemod

En mand med både russisk og amerikansk statsborgerskab er blevet varetægtsfængslet i Sankt Petersborg i Rusland for at "rehabilitere nazisme" i opslag på sociale medier.

Det oplyser en domstol i Sankt Petersborg lørdag.

Jurij Malev er blevet sigtet for opslag på sociale medier, hvor han angiveligt har nedgjort Sankt Georges bånd, som er et symbol på russisk militært heltemod.

Et opslag indeholdt uanstændigt sprogbrug og et andet viste et lig, der havde båndet på.

Ifølge domstolen udviser opslagene mangel på respekt for samfundet og fornærmer mindet om Den Store Fædrelandskrig, som er det, russerne kalder Anden Verdenskrig.

Det amerikanske udenrigsministerium siger, at det er opmærksom på meldingen om, at en amerikansk statsborger er tilbageholdt, men har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Det er ikke lykkedes Reuters at få fat i repræsentanter for Jurij Malev.

Domstolen siger, at Malev, der blev anholdt fredag i Sankt Petersborg, "delvist har tilstået" uden at uddybe.

Han er tilbageholdt frem til 7. februar.

Flere amerikanere og personer med dobbelt statsborgerskab er tilbageholdt i Rusland. Heriblandt den tidligere amerikanske marinesoldat Paul Whelan og Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich.

Tidligere i denne uge sagde det amerikanske udenrigsministerium, at Rusland har afvist et forslag om at løslade begge mænd, som er sigtet for spionage.

USA afviser de russiske påstande om spionage.

I sidste uge forlængede en russisk domstol varetægtsfængslingen af den russisk-amerikanske journalist Alsu Kurmasheva, som er sigtet for ikke at lade sig registrere som en "udenlandsk agent". Det er en lovovertrædelse, der kan give flere års fængsel.

/ritzau/Reuters