Russiske soldater tilbageholder topchef for a-kraftværk

Russiske soldater har tilbageholdt generaldirektøren for det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja. Det oplyser det statslige ukrainske energiselskab Energoatom ifølge Reuters.

Ifølge ukrainske oplysninger har den russiske besættelsesmagt anholdt Ihor Murashov, generaldirektør for Ukraine's atomkraftværk Zaporizjzja.

Det skriver Petro Kotin, som er leder af Energoatom, i en erklæring på det sociale medie Telegram.

Ifølge erklæringen blev Murashov anholdt omkring klokken 16.00 fredag eftermiddag, hvor han blev stoppet i sin bil og ført væk med bind for øjnene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ingen oplysninger om, hvor han blev ført hen, og hvad der er sket med ham.

Ukrainske medie siger, at der er tale om en "kidnapning".

Energoatom skriver, at hændelsen bringer driftssikkerheden på atomkraftværket i fare.

Zaporizjzja er en af de fire ukrainske regioner, som Rusland annekterede fredag.

Der har i måneder været kampe i området omkring atomkraftværket, som har seks reaktorer.

14 inspektører fra IAEA var tidligt i september på besøg på værket for at vurdere de fysiske skader på Zaporizjzja og for at undersøge sikkerhedssystemer.

IAEA etablerede en permanent tilstedeværelse på atomkraftværket.

/ritzau/Reuters

/ritzau/Reuters