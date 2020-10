S: Venstre må underbygge påstand om slettede mails

- Jeg ved ikke, hvilket motiv de skulle have for det, siger S-sundhedsordfører om styrelse efter kritik.

Det er grænseoverskridende og en vanvittig beskyldning, når gruppeformand Karsten Lauritzen (V) insinuerer, at vigtige mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) har haft i deres mappe med sendte mails, er blevet slettet bevidst.

Sådan lyder reaktionen fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

På det sociale medie Twitter skrev Karsten Lauritzen onsdag aften, at han finder hændelsen "lidt for belejligt til at være en tilfældighed".

- Når han siger, at det er for belejligt til at være en tilfældighed, så siger han jo meget tydeligt på vegne af Venstre, at det her er en bevidst handling. At Sundhedsdatastyrelsen skulle have foretaget en bevidst handling.

- Jeg ved ikke, hvilket motiv de skulle have for det. Jeg synes, det er en fuldstændig vanvittig og grænseoverskridende påstand, som ikke hører sig hjemme i et dansk demokrati, siger Rasmus Horn Langhoff.

Det var onsdag, at Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse kunne fortælle, at alle sendte mails, som er sendt før 22. juli, er blevet slettet.

Styrelsen vurderer, at de fleste mails kan genskabes. Men det vil alligevel betyde, at Statens Serum Institut i nogle tilfælde ikke kan svare fyldestgørende på eksempelvis anmodninger om aktindsigt.

Ligeledes vil aktindsigtsanmodningerne tage længere tid at besvare, oplyser styrelsen. Det gælder også sager relateret til coronavirus.

Efter udmeldingen uddybede Karsten Lauritzen sin udtalelse i et interview med Ritzau. Han mener, det er belejligt, fordi Folketinget har taget initiativ til en uvildig udredning af forløbet under coronakrisen. Herunder på hvilket grundlag regeringen traf beslutninger om nedlukningen i foråret.

Men ifølge Rasmus Horn Langhoff er der ingen hold i kritikken.

- Hvis man kommer med en så vanvittig beskyldning, synes jeg, man har bare at underbygge sin påstand.

Han siger, at regeringen "naturligvis" støtter om op, at beslutningsgrundlaget for nedlukningen bliver belyst.

/ritzau/