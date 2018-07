Sådan finder danskernes deres nyheder

* Sociale medier er der, hvor flest yngre danskere finder deres nyheder.

* TV-nyheder er det mest udbredte nyhedsmedie blandt de ældste danskere.

* Smartphonen er den mest anvendte platform til at få nyheder. 67 procent har brugt en smartphone til nyheder inden for den seneste uge. 56 procent har brugt en computer.

* Når danskerne vil have nyheder, finder 63 procent af dem frem til nyhederne ved at gå direkte til et nyhedsbrand, de kender.

* 40 procent følger en vej styret af algoritmer igennem for eksempel sociale medier eller søgemaskiner.

* 36 procent af danskerne er bekymrede for "fake news" i form af opdigtede historier. Det er væsentligt færre end i lande som Spanien (69 procent) og USA (64 procent).

Kilde: "Danskernes Brug af Nyhedsmedier 2018" - den danske del af den internationale rapport "Reuters Digital News Report". Stikprøve med 2025 svar.

/ritzau/