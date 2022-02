Sådan har du aldrig set Don Juan

Et gammelt mundheld vil vide, at da fanden blev gammel, gik han i kloster. Don Juan – i skikkelse af Mozarts genistreg af en opera med den oprindelige italienske titel ”Don Giovanni” – har efterhånden 235 år på bagen siden førsteopførelsen i Prag i 1787. Men den "fandens karl" til Juan er ikke gået i kloster, han har tværtimod booket sig ind på et hotel.