Sådan udkæmper Orban sin kristne kulturkamp

* Det anerkendte videnskabernes akademi i Budapest, som fordeler forskningsmidler, har fået halveret sin årlige bevilling.

* Kun ét universitet i landet, Eötvös Lorand, tilbyder køns- og kvindestudier. Men regeringen vil ikke længere finansiere disse studier, fordi det ikke er videnskab.

* Instruktøren og forfatter Arpad Schilling blev sidste år sammen med to kolleger på Kretakör Theater i Budapest anklaget for at anstifte "statsfjendtlige aktiviteter".

* Central European University i Budapest er det mest kendte universitet i Ungarn. Regeringen siger, at universitet arbejder på et ulovligt grundlag og truer med at nedlægge det.

* Universitetet finansieres af den amerikansk-ungarske finansmand og filantrop George Soros, der støtter projekter til fremme af demokrati.

Kilde: New York Times, The Guardian. The Budapest Business Journal

/ritzau/