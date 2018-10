Mads Holger var for sårbar til det liv, han selv iscenesatte

4 stjerner

”Mads Holger – til farvel” er en søsters kærlige farvel til en storebror, der tog sit eget liv som 38-årig

”Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,” synger et kor i begyndelsen og slutningen af Pippi Olivia Norgaard Skovs film om storebroderen Mads Holger Norgaard Madsen, der tog sit eget liv i 2016 som 38-årig.

Mads Holger var et tidsfænomen og alligevel uden for tiden. Han var et mediemenneske, der skabte sig et image i København som det unge flottenhejmer-festmenneske, der både bar præg af forrige generations punk-fanden-i-voldskhed, og som alligevel ville den dybe traditionalisme med Gud, Konge og Fædreland.

Mest kendt var Mads Holger for sin vilde fest, da han med vennerne lejede et stort rutefly og fløj fra sted til sted i Europa natten over, mens man festede vildt i maskinen. Champagne og cigarer! Et liv i overhalingsbanen.

Der var ren København K over ham. Ikke Vesterbros sociale boligbyggeri eller Østerbros småborgerlighed, men Kerne-København med Toga Vinstue, Bo-Bi Bar, Andy’s Bar og de andre for ham ægte steder, der ikke var ødelagte af en aarhusiansk trend, som han selv siger det i filmen på sin egen provokerende måde.

Der er noget Tom Kristensensk ”Hærværk” over manden, der i tiltagende grad drak sig fra sine muligheder. Han var begavet, men ofte gik det i fisk for ham.

Mads Holger var forfatter, skribent og radiovært og altid på vej til noget andet. Havde mange planer og idéer. Han havde damer i hobetal og et enkelt forlist ægteskab, der gav genlyd i pressen. Han lavede skandale omkring ægtefællen Paula Larrains deltagelse i ”Vild med dans”. Stille var der aldrig om Mads Holger.