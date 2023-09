Sårbarheder i Apple-produkter kan kompromittere enheder

Center for Cybersikkerhed anbefaler fredag, at man opdaterer sine Apple-enheder.

Det skriver Center for Cybersikkerhed på det sociale medie X.

Anbefalingen kommer, efter at Center for Cybersikkerheds situationscenter torsdag skrev på det sociale medie, at de er blevet bekendt med tre aktivt udnyttede sårbarheder i iOS, iPadOS og macOS.

Sårbarhederne kan give mulighed for at kompromittere enheder gennem for eksempel ondsindede hjemmesider.

Ritzau har spurgt Center for Cybersikkerhed, hvad det mere specifikt betyder, at sårbarhederne kan kompromittere enhederne. De arbejder på sagen.

I forbindelse med væsentlige cyberangreb, aktuelle cybertrusler eller it-sikkerhedshændelser, som kan have interesse og relevans for en bred eller en begrænset kreds af myndigheder, virksomheder og andre, vil situationscenteret udsende varsler, som kan indeholde konkrete tekniske anbefalinger i forbindelse med en aktuel trussel.

Situationscenteret vil også kunne informere generelt om cybersikkerhed i forhold til det aktuelle situationsbillede.

/ritzau/