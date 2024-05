Saba efter dansk Eurovision-exit: Jeg er lettet og skuffet

Det blev et "hejdå" til drømmen om en dansk Eurovision-finale, som ellers ville have været den første siden 2019.

Men endnu et år har Danmark fået sparket i semifinalen. Seerne sendte ikke nok stemmer til Saba, som stillede op med nummeret "Sand", og hun måtte tage tomhændet fra konkurrencen i Malmö Arena i Sverige torsdag aften.

- Seerne har talt, og jeg er selvfølgelig skuffet, siger en tydeligt berørt Saba til pressen efter exittet.

- Jeg ville selvfølgelig gerne have kvalificeret mig og have brudt den statistik. Men jeg er også stolt, og jeg synes, vi gjorde, hvad vi kunne. Vi er et helt hold, der har kæmpet røven ud af bukserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da Saba havde sunget sin sang, fældede hun nogle tårer, som blev fanget af kameraerne, der tv-transmitterer grandprixet ud til de mange millioner seere, som ser med verden over.

- Jeg tror bare, jeg var stolt. Det har bare været en lang rejse, og jeg var glad for at stå der. Det var en vild oplevelse, fortæller Saba.

Hun havde opbakning med fra sin kæreste, musicalskuespilleren Aviaya Rønnow Steinø, og fra den kendte journalist Tine Gøtzsche, som Saba betragter som sin reservemor.

De mødte hinanden for fire års tid siden under Danmarks Indsamling, og de mærkede med det samme en særlig forbindelse.

Tine Gøtzsche skulle interviewe Saba og hendes tvillingsøster, Andrea Lykke Oehlenschlæger, som er født i Etiopien, hvorfra Tine Gøtzsches søn også er adopteret fra. Saba besøgte efterfølgende Tine Gøtzsche og hendes søn, og siden har de været uadskillelige.

Familien har været en stor støtte for Saba under Eurovision, for den 26-årige sanger har været meget i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet skulle være der.

Saba meldte sig til Dansk Melodi Grand Prix, inden den igangværende krig i Gaza brød ud. Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

Efterfølgende har Saba overvejet sin deltagelse. Da hun besluttede at stille op, oplevede hun kritikere, der ikke ville acceptere andet, end at hun trak sig.

Det lagde et ekstra pres på Saba, som er psykisk sårbar.

Hun er tidligere stået frem i DR-dokumentaren "Min sindssyge tvilling" med sin søster.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Saba besluttede at deltage i håbet om at skabe en inkluderende fest - hun har fremhævet, at hun selv er brun, queer, adopteret og åben om sin kamp med sit psykiske helbred.

- Jeg er et konkurrencemenneske, og jeg er også et stolt menneske, og jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt ikke at gå videre. Men jeg er på en måde også lettet og synes, at det er gået godt, siger Saba og fortsætter:

- Jeg er lettet over, at det er veloverstået. Men jeg er skuffet og ked af, at jeg ikke kunne følge det til dørs for de mennesker, for hvem det betyder en masse for, og som gerne så, at Danmark kvalificerer sig.

Det er under halvandet år siden, at Saba fik sit gennembrud.

Da hendes tvillingsøster blev gravid, overtog Saba hendes rolle i musicalen "Hair".

Siden er det gået stærkt.

- Jeg glæder mig til at komme hjem og kramme min familie og fortsætte mit liv og se, hvad der byder sig, siger Saba.

- Det har været vildt at stå i, det her. Jeg har fået en masse ud af det på både godt og ondt.

DR har allerede annonceret Dansk Melodi Grand Prix 2025.

/ritzau/