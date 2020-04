Sådan foregår genåbningen af Danmark

* Statsminister Mette Frederiksen meddelte 11. marts på et pressemøde, at store dele af den offentlige sektor ville blive lukket ned på grund af situationen med coronavirus.

* Det gjaldt blandt andet skoler, daginstitutioner, storcentre, og caféer.

* Onsdag i sidste uge begyndte de første skolers 0.– 5.-klasser samt daginstitutioner at genåbne i den såkaldte fase 1 af genåbningen.

* Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet at holde afstand skal dog stadig efterleves.

* Fra mandag i denne uge har nogle liberale erhverv som frisører, massører og fysioterapeuter også haft mulighed for at holde åbent. Der er også blevet åbnet mere op for sundhedsvæsenet.

* Restauranter, barer og lignende skal fortsat holde lukket frem til 10. maj. Herefter begynder fase 2 i genåbningen.

