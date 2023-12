Salget af vinylplader slår ny rekord i Storbritannien

Salget af vinylplader i Storbritannien har ikke været højere siden 1990, og alt tyder på, at genopblomstringen for det fysiske musikmedie vil vare ved.

Det oplyser brancheorganisationen British Phonographic Industry ifølge BBC.

Salget er på et år steget med knap 12 procent til 5,9 millioner solgte plader.

Det er 16. år i træk, at salget er steget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vinylplader kendes som LP'er, og de to bedst sælgende i år er Taylor Swifts "1989" og Rolling Stones' "Hackney Diamonds".

Fire ud af fem indspillede musiknumre lyttes til via streaming. Men vinylen har gjort et meget stort comeback. Pladens tilhængere mener, at LP'erne både har større samlerværdi og en bedre lyd.

Stærkt medvirkende til succesen er også, at der bliver flere pladeforretninger. Blandt andet er den berømte plade- og musikforretning HMV genopstået i november på den berømte handelsgade Oxford Street i London.

LP'ernes storhedstid var i 1960'erne og 1970'erne, da rock- og beatbølgen skyllede ind over store dele af verden med navne som The Beatles og - ja, Rolling Stones.

/ritzau/