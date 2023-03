Salling Group viser kopikeramik frem i Højesteret

Keramik i alle regnbuens farver har nærmest forvandlet retslokalet i Højesteret mandag til et udstillingsvindue.

Salling Group og Ronald A/S beskyldes for at have kopieret keramikeren Anne Blacks varer og solgt dem til en lavere pris i Danmarks største dagligvarekæde, Netto.

Det har skadet Anne Blacks brand, siger hendes advokat, Jens Jakob Bugge.

- Nogle kunder har afstået fra at købe Anne Blacks produkter, da brandværdien er blevet ødelagt, siger han.

Sagen drejer sig om en hængepotte, en vase og en lågkrukke, der blev produceret af Ronald A/S og solgt som spotvarer i Netto i 2016. Prisen var 39 kroner stykket.

Anne Black solgte samtidig sine produkter til 250 kroner stykket i blandt andet Illums Bolighus og Bahne.

Sagen var i første omgang for Sø- og Handelsretten i 2019, hvor Netto og Ronald A/S blev dømt til at betale 1,5 millioner kroner i erstatning.

Den afgørelse ankede de, og sagen endte for Østre Landsret i 2020, hvor beløbet blev sænket til 300.000 kroner - men de blev stadig dømt for at have krænket ophavsretten.

Denne gang er sagen nået til Højesteret, der er Danmarks øverste domstol.

Og Salling Group vil frifindes for brud på ophavsretten, fortæller Claus Barrett Christiansen, der er advokat for koncernen.

- Der er intet, der beviser, at Salling Group skulle have kendt til Anne Blacks produkter, siger han under retsmødet.

Claus Barrett Christiansen lægger vægt på, at produktet ikke er kreativt nok. Han tager en vase op med riller i og viser den frem for retten.

- Vi sætter spørgsmålstegn ved, at det er et kreativt valg at dreje en vase, så der opstår drejeriller.

- Man kan sammenligne det med jeans med høj talje. Det er ikke et kreativt valg. Det er en trend, som ikke kan beskyttes, siger Claus Barrett Christiansen.

Sagen har været syv år undervejs og har også fået stor medieomtale, da den vedrører andre end blot de involverede parter.

Danmarks største erhvervsorganisationer er nemlig gået ind i sagen med henholdsvis Dansk Erhverv på Salling Groups side og Dansk Industri på Anne Blacks side.

Der er netop faldet afgørelse i en anden meget omtalt sag om kopiproduktion - nemlig "Keramikkrigen" mellem tv-personlighed Christian Bitz og keramiker Kasper Würtz.

I februar indgik parterne forlig, som de ikke har kommenteret indholdet af.

Anne Blacks sag fortsætter tirsdag. Det vides ikke, hvornår der falder dom i sagen.

/ritzau/