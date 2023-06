Sally og Poul sejrede i Roskilde Festivals årlige nøgenløb

Der var bar hud og dramatik for alle pengene, da Roskilde Festivals traditionsrige nøgenløb fandt sted torsdag eftermiddag.

Den 25-årige nordmand Poul tog fronten fra begyndelsen af løbet, og derfra så han sig ikke tilbage. Dermed kunne han lade sig hylde som den mandlige vinder af dette års nøgenløb.

På kvindernes side var det 22-årige Sally, der løb med titlen. Ingen af de to havde før prøvet at deltage nøgenløbet.

- Jeg vidste, at jeg havde en lille chance. Men jeg har alligevel røget ret mange cigaretter de her dage, så jeg var ikke helt sikker på, at det ville gå godt, lyder det efter sejren fra den forpustede kvindelige vinder.

Spørger man norske Poul, hvad hemmeligheden bag hans sejr var, så var han ikke i tvivl.

- En øl og en pølse inden. Så var jeg klar, siger han.

Ruten foregår i campingområdet "Dream City" og varierer fra år til år. I år skulle de løbe to omgange på en rute, der i alt var cirka 300 meter.

Årets felt lød på 30 deltagere. 15 kvinder og 15 mænd.

Løbet skulle være begyndt klokken 14, men allerede et kvarter inden sendte arrangørerne feltet afsted.

Det betød, at en hel del tilskuere måtte gå skuffet derfra, da de først mødte op, da deltagerne havde passeret målstreget.

Der var faldet en smule regn en times tid inden løbets begyndelse, men det var ikke noget, der påvirkede deltagernes evne til at holde sig på benene.

En enkelt kvindelig deltager måtte dog ned at bide i græsset, da hun faldt over sine egne ben i det første sving.

På herrernes side tog norske Poul fronten i første sving, og efter første omgang havde han allerede opbygget et solidt forspring.

Derfor kunne han med et godt hul ned til konkurrenterne efter to omgange strække armene over hovedet, da han passerede målstregen.

På kvindernes side var der en smule mere spænding. 22-årige Sally lagde sig godt til allerede i første sving.

De nærmeste konkurrenter var lidt tættere på hende, men det ændrede ikke på, at hun løb med sejren blandt kvinderne.

Ud over prædikatet som vinder af årets nøgenløb, har de to også indløst sig en billet til Roskilde Festival 2024.

Derfor ser begge vindere ingen anden udvej end at skulle afsted igen næste år på festivalen.

Nøgenløbet har været en tradition på festivalen siden 1998. I 2014 meldte festivalen dog ud, at man valgte at lukke løbet.

Det blev mødt af stor utilfredshed blandt en del af festivalens gæster. Derfor valgte flere lejre at gå sammen om fremover at stå for det og dermed bære faklen videre.

