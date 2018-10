Novellesamling skildrer alderdommen med indforstået lune

4 stjerner

80-årige Ole Henrik Laub skildrer alderdommen indlevende i sin nye novellesamling

Ole Henrik Laub skriver let – endda på en måde, der næsten han virke henkastet. Men i sine bedste ting rammer han præcist. En særlig sans har han for træfsikre replikker.

”Jacob Bell Liljehave” er hans syvende novellesamling siden 2014. Ikke store samlinger, men alligevel. Det hører med, at Laub er 80 år.

Den nye bog består af syv historier. Det absolutte hovedstykke – på omtrent 50 sider – er det, som samlingen er opkaldt efter. Hovedpersonen med det flotte navn og med samme alder om forfatteren er som cyklist blevet kørt ned af en lastbil. Fortumlet indlægges han. På sygehuset fyldes han med medicin samtidig med, at han efterhånden føler sig mere som en krop, et hylster, end som et menneske.

Hans virkelighedssans er usikker, forskellen mellem fjernt og nært ophæves. Modvilligt overgiver han sig til den passivisering, som han udsættes for, folder hænderne og trøster sig med, at ”Gud råder over alting”. Med stor indlevelse skildres situationen, som den opleves af den gamle mand.