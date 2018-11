Sørine Gotfredsen: Man fornemmer ikke en stor kontakt til det almene individ i ny samtalebog

4 stjerner

Der er mange kloge ord i ny samtalebog med Svend Brinkmann, Rane Willerslev og Tor Nørretranders. Men også en vis verdensfjernhed

Som oftest går det hele lidt i stå i selskab med en samtalebog. Tonen bliver nemt for flygtig, når to mennesker skiftevis skal til orde, og man savner sammenhængende tanker og et klart defineret ærinde. I den nye samtalebog ”Det, du ikke forstår, gør dig klogere” optræder hele tre stemmer – nemlig psykolog Svend Brinkmann, videnskabsforfatter Tor Nørretranders og antropolog og museumsdirektør Rane Willerslev – og på forunderlig vis skabes der her med skribent Frederik Lindhardt som mellemmand en interessant helhed.

De tre mænd har alle en fornemmelse af, at vi står over for en ny epoke, hvor mennesket i en mere flydende verden skal forstå sig selv på ny, og de forsøger at indkredse den menneskelige natur ved hjælpe af deres respektive fag samt en stor bagage af filosofisk og videnskabeligt tankegods. Ovenikøbet tilsat et forsøg på at inddrage det religiøse. De tre medvirkende diskuterer emner som frihed, kærlighed, narcissisme, Donald Trump, opdragelse og død, og undervejs forsynes samtalen med så mange citater og referencer, at det næsten er for meget. Men skidt, vi lader drengene konkurrere om, hvem der flest gange kan citere Heidegger, for der kommer noget spændende ud af det. Skønt der også er mangler. Mere om det senere.

Bogens mest interessante perspektiv består i en basal uenighed mellem Svend Brinkmann og Rane Willerslev, der ser forskelligt på menneskets muligheder i verden. Mens Brinkmann hviler i et protestantisk jordbundet livssyn, er der et strejf af anarkist over Willerslev, der med talrige henvisninger til ”jægersamlermennesket” dyrker tanken om individets dannelse gennem mødet med naturen og livets barske vilkår. De to mænd repræsenterer hver sin tro på, hvordan mennesket skal håndtere den kaotiske nutid. Gennem troen på nybrud og opbrud eller snarere i tillid til kontinuitet og tradition.

Angående det religiøse kommer Brinkmann uventet stærkt på banen. Han erklærer sig som amatørteolog og fastholder, at der med Jesus indvarsles noget nyt. Brinkmann er ikke troende, hvilket også fremgår af hans populære bøger, men han fremhæver her det radikalt uselviske aspekt ved Jesu forkyndelse – at man skal elske og tilgive uden at forvente noget til gengæld, og han belærer sine kolleger om det etiske ved, at kærlighedens gerning skal udføres, uanset om man mærker glæde ved det eller ej.