Samtykke er på dagsordenen ved festivals dialogpunkter

Går man rundt på campingpladsen på dette års Roskilde Festival, støder man muligvis på et nyt initiativ. Festivalen har i år indført to såkaldte dialogpunkter.

Det skal være steder, man kan komme hen som festivalgæst, hvis man har oplevet noget, som man føler et behov for at tale om.

Det nye initiativ skal skabe dialog med og mellem festivaldeltagere om grænser, respekt og erfaringer med krænkende adfærd.

- Når vi arbejder med grænseoverskridende adfærd, så har vi hele tiden haft dialogen og samtalen som en vigtig ting, siger Christina Bilde, vicedirektør ved Roskilde Festival.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores erfaring, og det vi tror på, er, at dialogen er med til at skubbe til den forandring. Vi når længst, hvis vi kan tale med vores deltagere. Og hvis vi kan få deltagerne til at tale med hinanden om grænser.

Dialogpunkterne har været tilgængelige, siden festivalens campingplads åbnede lørdag, og indtil videre har det været velbesøgt.

Sådan lyder det fra Mika Juul Christoffersen. Hun er programleder for frivillighed og organisationsudvikling på festivalen.

Hun fortæller, at det er folk i alle aldre, der indtil videre har været forbi en af de to campingvogne på pladsen.

Gæsterne har også benyttet stederne til at snakke om nogen ting, som de har været i tvivl om, hvordan de skulle forholde sig til.

- Særligt et emne som samtykke har været noget, som har presset sig på for mange gæster, siger Mika Juul Christoffersen.

- Der har det hjulpet mange at komme til os for en snak om det. Men det har også fungeret som et samlingspunkt, hvor gæsterne har snakket om det indbyrdes.

Ved punkterne har de flere ting, som kan hjælpe samtalen på vej. Man kan spille sex-jeopardy eller forholde sig til dilemmaer om, hvordan man skal håndtere grænseoverskridende adfærd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er både uddannede frivillige og medarbejdere fra de organisationer, man kan støde på, hvis man henvender sig.

- Vi oplever, at det her sted udfylder et hul, hvor gæster kan gå hen og snakke både med os og hinanden, som de ellers ikke har haft mulighed for de tidligere år, siger Mika Juul Christoffersen.

Roskilde Festival er, når den står på, Danmarks fjerdestørste "by" med 130.000 deltagere. Derfor håber man på at kunne bidrage til en større kulturændring i samfundet, hvor dialogen spiller en nøglerolle.

- Vi er som festival så store, og vi har med så mange nye generationer at gøre, at vi kan være med til at påvirke en adfærd uden for festivalen også, siger vicedirektør Christina Bilde.

- Det kan vi både gøre direkte ved at have de samtaler, men også bare ved at sætte det på dagsordenen.

/ritzau/