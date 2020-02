Sangeren Duffy forklarer karrierepause med voldsomt overgreb

Duffy trak sig i 2011 fra rampelyset. Nu forklarer hun på Instagram, at det skyldtes voldtægt og indespærring.

Den walisiske sanger og sangskriver Duffy forklarer den årelange pause i hendes karriere med et voldeligt overgreb.

Den tidligere Grammy-vinder, der i 2011 oplyste, at hun ville "tage en pause" fra rampelyset, har tirsdag aften delt et opslag på det sociale medie Instagram.

Her fortæller hun, at hun dengang var blevet "voldtaget, bedøvet og holdt indespærret over flere dage".

Duffy, der særligt er kendt for hits som "Mercy" og "Warwick Avenue" skriver, at hun er "ok og tryg nu", men at det har taget hende lang tid at komme sig.

- Der er ingen let måde at fortælle dette. Men jeg kan fortælle jer, at jeg det sidste årti har brugt tusindvis af dage på at få solskinnet tilbage i mit hjerte, og nu skinner solen igen, skriver den 35-årige Duffy.

- Undrer I jer over, hvorfor jeg ikke brugte min stemme til at udtrykke min smerte? Jeg ville ikke vise verden sorgen i mine øjne. Jeg spurgt mig selv, hvordan kan jeg synge fra hjertet, hvis det er knust? Nu er det langsomt begyndt at hele.

Hun oplyser ikke, hvem der stod bag overgrebet, eller hvornår det skete.

Til gengæld skriver hun, at hun vil dele lydoptagelsen af et interview i de følgende dage, hvor hun vil besvare flere spørgsmål.

- Hvis I har nogen spørgsmål, så vil jeg gerne besvare dem i interviewet, hvis jeg kan, skriver hun på Instagram.

Duffy, der har det borgerlige navn Aimee Anne Duffy, blev verdenskendt efter udgivelsen af sit debutalbum "Rockferry" i 2008.

Hun vandt en Grammy for Bedste Popalbum for albummet. Og i 2009 vandt hun også tre Brit Awards.

Duffys repræsentant fra 2010 har ikke umiddelbart besvaret henvendelser fra nyhedsbureauet Reuters om opslaget på Instagram.

Der har dog ikke været fuldstændig radiotavshed fra sangeren siden 2011.

I 2013 optrådte hun ved en hyldestkoncert for Edith Piaf i New York. Og i 2015 spillede hun en rolle i filmen "Legend", som hun også lavede musik til.

