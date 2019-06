Sangeren R. Kelly nægter sig skyldig i nye anklager

Forsvarer siger, at R. Kelly er ikke blevet tiltalt i en ny sag, men anklages i en eksisterende sag.

Sangeren R. Kelly nægtede sig torsdag skyldig i 11 nye anklagepunkter i en sag om seksuelle overgreb begået mod mindreårige. Ved et retsmøde i Chicago udvidede anklagemyndigheden ifølge Reuters anklageskriftet mod den 52-årige Kelly.

Blandt de nye tiltalepunkter er blandt andet særligt skærpende omstændigheder, der kan resultere i op til 30 års fængsel.

I forvejen er sangstjernen tiltalt for ti tilfælde af grov seksuel udnyttelse af fire kvinder over en periode fra slutningen af 1990'erne og frem til 2010.

Tre af de fire var mindreårige, da overgrebene angiveligt fandt sted.

R har afvist anklagerne mod sig.

Ved torsdagens retsmøde blev det ikke klart, hvorvidt de nye anklagepunkter er knyttet til nylige anklager. Kellys advokat, Steve Greenberg, siger, at de ikke er.

- R. Kelly er ikke blevet tiltalt i en ny sag. Han er blevet anklaget igen i en eksisterende sag. Det ændre intet, skriver Greenberg på Twitter.

R. Kelly har erklæret sig uskyldig i alle anklager om seksuelle overgreb. Han betalte i februar en kaution på 100.000 dollar og blev løsladt fra fængslet.

I en række interviews har han kaldt anklagerne mod sig for løgnagtige.

Sigtelserne kom i kølvandet på den opsigtsvækkende dokumentarserie "Surviving R. Kelly". I serien står en række kvinder frem og fortæller om, hvordan han misbrugte dem seksuelt. Sangstjernen blev i 2008 frikendt i en sag, hvor han var anklaget for at have sex med en 13-årig pige.

/ritzau/Reuters