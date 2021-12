Sankta Lucias onde stedmoder rev tarmene ud på folk

Piger i hvide kjoler, der går i optog og synger, den forreste med en lyskrans i håret. Det er i dag Luciadag, og når ellers coronasituationen tillader det, har danske skoler tradition for med sang, lys og optog at mindes den kristne helgen Lucia, der levede omkring år 300 og døde for sin tro under den romerske kejser Diocletians kristenforfølgelser. Ifølge nogle beretninger efter først at have fået stukket øjnene ud.