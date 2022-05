Satireavis gør indtryk med grum overskrift om USA's våbenvold

Et brutalt skoleskyderi tirsdag i den lille amerikanske by Uvalde har som så mange gange før sat gang i debatten om USA's våbenlov.

Denne gang har den satiriske avis The Onion, der bringer opdigtede nyheder, gjort sig særligt bemærket. Avisen har nemlig ryddet hele forsiden på sin hjemmeside med nyheder under samme overskrift:

- "No Way To Prevent This", Says Only Nation Where This Regularly Happens.

- "Der ingen måde, man kan forhindre det her på", siger det eneste land, hvor det her jævnligt sker, lyder den danske oversættelse.

Det er blevet tradition, at The Onion bringer en historie under netop ovenstående overskrift, når der har været voldsomme skyderier i USA.

Det skal opfattes som en kritisk kommentar til, at der ikke bliver gjort noget ved USA's liberale våbenlov. Det siger Jason Roeder fra The Onion.

Han bragte den første historie under overstående overskrift i 2014.

- Jeg var træt af vores lands særlige situation i forhold til massedrab, og det ville jeg gerne give udtryk for, siger han til den britiske avis The Guardian.

The Onion har denne gang valgt ikke kun at udgive én historie under overskriften. I stedet er hele avisens forside plastret til med forskellige historier, der i vid udstrækning minder om hinanden.

De fortæller alle om et skyderi med adskillige ofre. Fælles for historierne er, at en opdigtet lokalindbygger udtaler sig relativt opgivende:

- Det her var en forfærdelig tragedie, men nogle gange sker sådan nogle ting bare, og der er ikke noget, nogen kan gøre, for at stoppe det.

Flere store medier har omtalt The Onions forside efter det seneste skoleskyderi. Blandt dem er CNN, NPR, The Guardian og flere kulturmedier.

19 børn og to voksne blev dræbt i tirsdagens skoleskyderi i Uvalde i Texas.

Det har igen fået mange til at opfordre til, at våbenloven i USA strammes. Traditionelt har der dog ikke været politisk vilje til dette.

/ritzau/