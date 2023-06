Satirestjerne modtager Æres-Oscar

For deres exceptionelle bidrag til filmbranchen er skuespilleren Angela Bassett, klipperen Carol Littleton og den filmiske multikunstner Mel Brooks modtagerne af årets Æres-Oscars.

Derudover vil Michelle Satter fra organisationen The Sundance Institute, der støtter uafhængige film, modtage humanitærprisen Jean Hersholt Humanitarian Awards.

Det oplyser Oscar-Akademiet i en pressemeddelelse.

Ifølge akademiets præsident, Janet Yang, har de fire hver især "transformeret filmindustrien og inspireret generationer af filmskabere og filmfans".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mel Brooks lyser vores hjerter op med sin humor, og hans værker har varig indvirkning på alle facetter inden for underholdning, lyder ordene om den 96-årige satiriker, instruktør, skuespiller producer og manuskriptforfatter.

Mel Brooks har allerede én Oscar stående. Den vandt han i 1969 for manuskriptet til "The Producers".

Angela Bassett, der har været nomineret til to Oscars for henholdsvis "What's Love Got to Do with It" i 1994 og "Black Panther: Wakanda Forever" i år, får nu sin første gyldne statuette.

- Gennem sin årtier lange karriere er Angela Bassett blevet ved med at levere transcendente præstationer, der sætter nye standarder inden for skuespil, lyder ordene om den 64-årige skuespiller.

Carol Littleton, der blandt andet har klippet Steven Spielberg-klassikeren "E.T." sammen, får nu også sin første Oscar.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Carol Littletons karriere inden for filmredigering tjener som model for dem, der kommer efter hende, lyder begrundelsen fra Oscar-præsidenten Janet Yang.

Endeligt modtager Michelle Satter årets Jean Hersholt Humanitarian Awards.

- Som en søjle i det uafhængige filmsamfund har Michelle Satter spillet en afgørende rolle i karrieren for utallige filmskabere rundt om i verden, lyder de hædersbevingede ord.

De fire prismodtagere vil få overrakt statuetterne ved en ceremoni den 18. november i den amerikanske storby Los Angeles.

/ritzau/