Satiriske videoer om Gud stortrives på sociale medier: En religion, der ikke kan grine ad sig selv, bliver selvhøjtidelig

I en 30 sekunder lang film på det sociale medie Instagram ligger 28-årige Ally Yost og beklager sig. Hun ligger i armene på en tålmodig person, som kunne være en fortrolig veninde. Hun har været på en katastrofal date, lyder det:

”Ja, du var der jo selv,” siger hun videre til personen, som er tålmodigheden selv, for det er tydeligvis langt fra første gang, dette er sket. Men det er ikke en veninde, Ally Yost beklager sig til i den selvironiske video. Det er Jesus. For Jesus er der altid, er den underliggende pointe, som bliver præsenteret med et glimt i øjet.

Videoen kan ses herunder. Artiklen forsætter efter videoen.

På sociale medier som TikTok og Instagram, der er populære platforme for korte videoformater (også kendt som reels), finder man hundredtusindvis af lignende eksempler på moderne ungdomsliv, der møder kristen ikonografi i små satiriske fortællinger.

Nogle er, som ovenstående, lavet af unge kristne influencere. Andre er lavet af almindelige mennesker med en mobiltelefon og et kamera. Atter andre er lavet af komikere, som amerikanske Lonnie Marts, der er blevet populær for en serie videoer om Gud, der behandler forskellige eksistentielle spørgsmål.

Her spiller han for eksempel en ung Gud, der – omgivet af ærkeengle og grebet af skabertrang – skaber universet én ting ad gangen. Pointen i videoerne er, at engle er nødt til at trække vejret en ekstra gang, hver gang Gud foreslår at skabe ting som næbdyr og giftige svampe, fordi de ikke kan se meningen med dem. Et eksempel er denne udveksling om havets skabelse:

Gud: "Engel, put vand over det hele."

Engel: "Ah smart, fordi væsnerne dernede har brug for vand til at overleve. Du er så klog og barmhjertig."

Gud: "Put salt i vandet, så de ikke kan drikke det."

Engel: "Sig mig, er du vanvittig?".

De få sekunder lange videoer deles, likes og kommenteres af tusindvis af mennesker. Ally Yongs video med Jesus har for eksempel alene mere end 260.000 likes.

De korte videoer – både dem med og uden kristent indhold – er for tiden en meget populær form for medieforbrug, særligt hos yngre generationer. De gør det nemlig muligt for de unge at forbruge en frygtelig masse forskelligt indhold på kort tid, forklarer ph.d.-studerende på Afdelingen for Medievidenskab og Journalistik på Aarhus Universet, Amanda Mouritsen.

"De er – i deres kompakte, humoristiske form – en effektiv måde at relatere til andre på i den digitale verden gennem en fælles kulturel forståelse," siger hun.

For tiden handler en ikke ubetydelig del af de korte videoer altså om kristendommen og Gud. Men er den slags videoer sjove? Sognepræst og forfatter Poul Joachim Stender er ikke i tvivl.

”Det er de da. En religion, der ikke kan gøre grin med sig selv eller lade andre gøre det, bliver selvhøjtidelig og dermed farlig. Fri os fra en humorladt Gud. Mon ikke Jesus selv havde et smil på læben, da han sagde ’blind kan ikke føre en blind’,” siger han.