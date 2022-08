Det "krænker den offentlige orden", at en kvinde har kritiseret styret i Saudi-Arabien, siger organisation.

Saudiarabisk kvinde fængsles i 45 år for brug af sociale medier

En saudiarabisk domstol har idømt en kvinde 45 års fængsel for opslag på sociale medier.

Det oplyser organisationen Democracy for the Arab World Now (Dawn). Det sker på baggrund af retsdokumenter, skriver nyhedsbureauet AFP, som dog ikke har kunne verificere indholdet.

Kvinden, Nourah al-Qahtani, er ifølge Dawn blandt andet dømt for at "krænke den offentlige orden" ved brug af sociale medier.

Der er stadig mange detaljer i al-Qahtanis sag, som man ikke kender, skriver Dawn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere i august blev en anden saudiarabisk kvinde, Salma al-Shehab, idømt 34 års fængsel. Hun havde fulgt og videresendt tweets fra kritikere af styret i Saudi-Arabien.

I begge tilfælde har de saudiarabiske myndigheder brugt "grove love til at ramme og straffe saudiarabiske borgere, der kritiserer regeringen på Twitter", siger forskningsdirektør i Dawn Abdullah Alaoudh.

Han retter samtidig en kritik mod de vestlige lande.

- Men det er kun halvdelen af historien. Kronprinsen ville ikke tillade så hævngerrige og overdrevne domme, hvis han vidste, at det ville blive mødt med betydelig censur fra USA og andre vestlige regeringer.

- Det gør de tydeligvis ikke, udtaler han.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har været genstand for skarp kritik fra det internationale samfund på grund af hans formodede rolle i drabet på Jamal Khashoggi.

/ritzau/