Saudisk forkæmper for menneskerettigheder dør i fængsel

Abdullah al-Hamid talte om et nyt monarki og rettigheder. Han var frygtløs, siger Amnesty International.

Den ledende saudiarabiske forkæmper for menneskerettigheder Abdullah al-Hamid, som afsonede 11 års straf, er død i fængsel. Han blev 69 år.

Det oplyser Amnesty International og andre menneskeretsorganisationer.

Hamid var forfatter og professor i arabisk sprog. Han var et ledende medlem af borgerretsgruppen ACPRA, der er fortaler for at omdanne Saudi-Arabien til et konstitutionelt monarki. Det er den samme type monarki som i Danmark.

Han blev i 2018 tildelt den såkaldte alternative nobelpris, Right Livelihood Award, der uddeles i Stockholm.

Hamid er død, efter at han fik et hjertetilfælde i sin fængselscelle tidligere på måneden.

- Dr. al-Hamid var en frygtløs forkæmper for menneskerettigheder i Saudi-Arabien, siger lederen af Amnestys mellemøstkontor, Lynn Maalouf.

- Han og andre samvittighedsfanger i Saudi-Arabien skulle i det hele taget aldrig være sat i fængsel, mener hun.

Hamid blev i 2013 idømt 11 års fængsel. Flere af anklagepunkterne var "brud på troskab" over for den saudiske stat, "anstiftelse til uro" og forsøg på at gå imod statens sikkerhed.

Han blev "fængslet sine sidste år alene for at kritisere Saudi-Arabiens omsiggribende brud på menneskerettighederne", siger Michael Page fra Human Rights Watchs afdeling for Mellemøsten.

/ritzau/AFP