Saxofonisten David Sanborn er død af prostatakræft

Den amerikanske saxofonist David Sanborn er død af prostatakræft i en alder af 78 år.

Siden 2018 har den seksdobbelte grammyvinder kæmpet mod prostatakræft, men saxofonisten tabte kampen søndag eftermiddag.

Det oplyses i en meddelelse på Sanborns egen profil på det sociale medie X.

- David Sanborn døde om eftermiddagen 12. maj efter en kamp mod omfattende prostatakræft med komplikationer, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter kræftdiagnosen fortsatte David Sanborn med at spille koncerter, og musikeren havde sågar planlagte shows helt frem til 2025.

Sanborn blev født i Tampa i Florida, men voksede op i Missouri.

Allerede som tiårig startede Sanborn med at spille saxofon efter lægens anvisninger. Han havde nemlig fået polio, og som terapi for dette begyndte han i musikken.

Den lange karriere førte jazzmusikeren vidt omkring i verden.

Han turnerede blandt andet med store kunstnere som David Bowie, Stevie Wonder og bandet The Rolling Stones.

Artiklen fortsætter under annoncen

Karrieren førte også til koncerter i Danmark, hvor Sanborn blandt andet spillede på Aarhus Jazz Festival i 2016 som 71-årig. Et år senere var han også at finde på Copenhagen Jazz Festival.

Musikerens debutalbum landede i 1975, og den første Grammy blev sikret i 1981 med "All I Need Is You" for bedste instrumentale performance.

Efterfølgende vandt Sanborn yderligere fem grammypriser.

/ritzau/