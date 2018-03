Scandinavian Star bliver til skandinavisk tv-serie

30-året for skibskatastrofen på Scandinavian Star markeres med en tv-serie, der ser på, hvorfor ulykken skete.

En tv-serie på seks afsnit om katastrofen Scandinavian Star er på vej, lyder det i en pressemeddelelse.

Serien fortæller historien om Scandinavian Star som en fælles nordisk samtidshistorie, der strækker sig over tre årtier.

Den forventes vist på DR, SVT og NRK i 2020 og produceres i et samarbejde mellem Nordisk Film og Danish Documentary.

Serien markerer 30-året for færgebranden, der fandt sted kort før klokken to om natten den 7. april 1990.

159 ud af i alt 383 passagerer og 99 besætningsmedlemmer omkom i branden på skibet, der var på vej til Frederikshavn.

Skibet var tidligere på aftenen stævnet ud fra Oslo. Om bord var passagerer, der skulle til Danmark på påskeferie.

Senere kom det frem, at sikkerhedsforholdene på skibet var under al kritik, og at branden på skibet var påsat.

Men mordsagen er stadig uopklaret den dag i dag.

TV-serien om branden skal kaste lys over sagen, der af seriens producenter bliver omtalt som Skandinaviens største mordgåde.

Den skal handle om de personlige skæbner blandt de overlevende og pårørende, om myndighedernes forsøg på opklaring, politisk magtspil og tre årtiers spekulationer om både passagerer, besætning, skibsejere og internationale forsikringsselskaber.

Med på holdet bag tv-serien er Politikens journalist Lars Halskov, der har beskæftiget sig indgående med sagen i otte år. Han har udgivet den anmelderroste bog “Branden – Gåden om Scandinavian Star”.

Også dokumentarfilminstruktør Mikala Krogh, som senest stod i spidsen for filmen "Ekstra Bladet – Uden for citat", samt manuskriptforfatter Nikolaj Scherfig, som er forfatter til blandt andet tv-serien "Broen", står bag.

/ritzau/