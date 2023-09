Scholz er træt af stilstand - nu skal Tyskland moderniseres

Det er tid til at få moderniseret Tyskland.

Sådan lyder budskabet onsdag fra landets forbundskansler, Olaf Scholz.

65-årige Scholz har holdt en tale i det tyske parlament, Forbundsdagen, og her fremlagt sine tanker om en ny "Tyskland-pagt".

Pagten skal gøre Tyskland hurtigere, mere moderne og mere sikkert.

- Fart i stedet for stilstand. Handling i stedet for afventning. Samarbejde i stedet for mundhuggeri. Det er, hvad der er på dagsordenen.

- Alt for meget er blevet skubbet i baggrunden de seneste år. Borgerne er trætte af stilstand, og det er jeg også, lyder det fra Scholz.

"Tyskland-pagten" skal være med til at nedbringe den megen bureaukrati, som det tyske samfund længe har været præget af.

Forbundskansleren vil blandt andet have sat tempoet op for projekter, der har til formål at gøre borgernes liv bedre og lettere.

Tiltagene skal også gøre den offentlige sektor lettere at finde rundt i.

Scholz' forslag er fremlagt, i forbindelse med at Forbundsdagen denne uge behandler den tyske finanslov for næste år.

Scholz har en sort klap for øjet som beskyttelse for skader, han for nylig fik, da han faldt under en løbetur i hjembyen Potsdam nær Berlin.

/ritzau/