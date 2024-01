Scholz kritiserer højreorienteret plan om massehjemsendelser

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, opfordrer demokratisk sindede borgere til at stå sammen mod "fanatikere med assimilationsfantasier".

Det gør han i et opslag på det sociale medie X torsdag.

Opslaget kommer som en reaktion på en nylig artikel fra mediet Correctiv.

Heri beskrives et møde i november mellem politikere fra partiet Alternative für Deutschland (AfD) og personer fra den højreorienterede identitære bevægelse. Det skal have fundet sted på et hotel i udkanten af Potsdam.

På mødet skal Martin Sellner, leder af Østrigs Identitære Bevægelse, have præsenteret en idé om hjemsendelse af millioner med immigrantbaggrund.

Også personer med tysk pas skulle sendes hjem, beskrives det.

Scholz siger, at folk ikke skal dømmes på baggrund af, hvor de kommer fra - eller deres hudfarve.

- At lære af historien handler ikke blot om at sige, at man vil gøre det. Demokrater må stå sammen, skriver han på X.

- Vi tillader ikke, at nogen vil skelne "vi'et" i vores lande på baggrund af, om man har en historie som indvandrer eller ej.

Sellner har over for nyhedsbureauet dpa bekræftet, at han på mødet talte om planer for det, som han beskriver som "remigration".

I invitationerne til mødet blev der omtalt en slags "samlet koncept" - eller en "masterplan".

Meldingerne om mødet har vakt opsigt i Tyskland, hvor flere af de store partier på den politiske midte ser med bekymring på en stigende støtte til højreorienterede AfD.

Partiet gør det blandt andet godt i meningsmålinger i tre tidligere østtyske delstater, som afholder valg senere i år.

/ritzau/dpa