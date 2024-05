Schweiz vinder årets Eurovision-finale i Malmø

Nemo, som repræsenterer Schweiz med sangen "The Code", vinder med 591 point årets Eurovision ved finalen i Malmø.

Det står klart natten til søndag, efter alle stemmerne er blevet talt op.

- Jeg vil bare sige tusind tak, udbryder Eurovision-vinderen grædende.

Andenpladsen er gået til Kroatiens deltager Baby Lasagna, der med nummeret "Rim Tim Tagi Dim" var favorit til at snuppe titlen og trofæet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Schweiz sejrede og vinder dermed alpelandets tredje Eurovision i historien.

Schweiz vandt verdens første Eurovision i 1956 med Lys Assias "Refrain". Anden gang var i 1988 med den canadiske superstjerne Céline Dions "NE Partez Pas Sans Moi".

Nemo Mettler, som er Nemos fulde navn, er 24 år gammel og har spillet violin, klaver og trommer siden barnsben. Nemo blev ifølge European Broadcasting Union, som arrangerer Eurovision, kendt fra den ene dag til den anden, da musikeren optrådte på en schweizisk radiokanal og efterfølgende gik viralt på de sociale medier.

Nemo, som er nonbinær og bruger pronominerne de og dem, skriver både musik til andre og musik til dem selv omkring temaer som kønsidentitet, mental sundhed og at finde plads i verden.

Nemo vandt årets Eurovision i et stærkt bevogtet Malmö Arena i Sydsverige lørdag aften.

Årets Eurovision har været meget omdiskuteret grundet Israels deltagelse. Trods propalæstinensiske demonstrationer og store protester gik Eden Golan på scenen til både buhråb og bifald, og hun endte på en femteplads.

Hun havde inden finalen taget et hop op på bookmakernes liste, som følge af en af de mange skandaler, der har ramt årets Eurovision.

Italiens statsejede public service-station Rai kom ved en fejl til at offentliggøre italienernes stemmer ved torsdagens semifinale, hvor også det danske Eurovision-håb, Saba, fremførte sin skæbnesang.

Støvlelandet sparkede suverænt flest stemmer afsted til Israel.

Israels deltagelse i årets grandprix har vakt vrede grundet krigen i Gaza. Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Uden for Malmö Arena eskalerede protesterne flere gange under finalen. Det førte til sammenstød mellem demonstranter og politi, heriblandt også danske betjente, der har assisteret de svenske myndigheder under Eurovision.

37 nationer stillede op i årets grandprix. Men der var kun plads til 26 nationer i finalen, så feltet blev fundet i to kvalificerende semifinaler.

Men kort inden showstart blev Hollands deltager, Joost Klein, ekskluderet for brud på adfærdskodekset ved at have været truende over for en ansat på produktionen.

En håndfuld lande, heriblandt vindernationen Schweiz, havde angiveligt ifølge flere medier overvejet at trække sig af stadig uklare årsager. Men alle 25 lande stillede til start.

Selv om årets grandprix blev afholdt lige ovre på den anden side af Øresund, har der aldrig været så langt til finalen som i år. Med Sabas exit er Danmark det land, der er gået flest år uden at nå en finale.

Der var dog tre danske strejf i Eurovision-finalen.

Cypern Eurovision-stjerne, Silia Kapsis, var flankeret af danske dansere, og da Østrigs Kaleen lukkede årets Eurovision, var det med dansenummeret "We Will Rave", som danske sangskrivere har været inde over.

Det var værtslandet, Sverige, som var de første på scenen, og vores nordiske naboer hinsidans sluttede showet af med at overrække stafetten til næste års Eurovision-vært fra Schweiz.

/ritzau/