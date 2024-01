Seks døde efter angreb på ambulance i Gaza

Palæstinensisk Røde Halvmåne siger, at seks er døde i et israelsk luftangreb på en ambulance i byen Deir al Balah i det centrale Gaza.

Det drejer sig om fire af hjælpeorganisationens læger og to andre, som befandt sig inde i køretøjet.

Generalsekretær for Den internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse, Jagan Chapagain, skriver på det sociale medie X, at "det her er uacceptabelt. Jeg fordømmer på det stærkeste angrebet".

- Beskyttelse af patienter og sundhedsmedarbejdere er ikke til diskussion. De må aldrig blive et mål, lyder det videre.

Tidligere onsdag eftermiddag sagde det Hamas-drevne sundhedsministerium i Gaza, at adskillige mennesker var blevet dræbt i et israelsk angreb nær et hospital i Deir al-Balah.

23.350 mennesker er indtil videre dræbt i Gaza, ifølge Sundhedsministeriet.

Siden 7. oktober er mere end 120 ambulancer blevet ødelagt, og mindst 326 sundhedsmedarbejdere er blevet dræbt, siger ministeriet videre.

/ritzau/AFP/