Banal tomgangssnak om politikeres umoral

1 stjerne

Det Etiske Råds tidligere formand har begået en bog om politikeres mangel på moral, som bekræfter alle fordomme

Alene titlen skal nok sælge bøger. ”Den umoralske politiker” rammer lige ind i den brede fordom om, hvordan det står til med de folkevalgte her i landet. Deres troværdighed er i forvejen elendig – på linje med bilhandleres og journalisters – som troværdighedsmålinger igen og igen viser.

Tidligere formand for Det Etiske Råd, cand.mag. i filosofi og psykologi Jacob Birkler har sat sig for at skrive noget om det, og han erklærer indledningsvis, at han ikke er en moralsk overdommer og ikke vil udråbes til rigsetiker. Hvorefter det går side op og side ned med problematisering af navngivne politikeres personlige moral.

Han tager afsæt i de mange sager, hvor ministre og andre ledende politikere er kommet i modvind på grund af fejl og undladelsessynder. Fra den københavnske, radikale, tidligere beskæftigelses- og integrationsminister Anne Mee Allerslevs lån af gratis festlokaler til sit bryllup på Københavns Rådhus over justitsminister Morten Bødskovs (S) ”nødløgn” om aflysningen af et folketingsbesøg på Christiania til tidligere miljøminister Karen Ellemanns (V) skraldespand, hvori Ekstra Bladet fandt batterier, selvom ministeren førte kampagne for, at man skulle aflevere den slags skrald de rigtige steder. Og mange andre sager.

Når Socialdemokratiets nuværende formand, Mette Frederiksen, i 2005 offentligt argumenterede for, at forældre med ”overskudsbørn” skulle sende dem i folkeskolen og ikke i privatskoler, faldt den moralske hammer i det øjeblik, hun sendte sine egne børn på en privatskole.

Det centrale spørgsmål er, om de mange sager betyder, at politikere er særligt umoralske, amoralske eller immoralske, som forfatteren fabulerer over. Om ministre er mere umoralske end menige folketingsmedlemmer, for sagerne handler stort set kun om toppolitikerne. Eller om politikere bare ligner alle andre danskere med fejl og mangler.

Interessant nok kalder han det selv tvivlsomt at påstå, at politikere lyver mere end før.

Det tør siges. Enhver med blot en smule historisk politisk bevidsthed ved, at der altid er blevet løjet i politik, og at løftebrud ikke er nogen ny opfindelse. I gamle dage talte man bare om valgflæsk.