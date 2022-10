Selvudnævnt ekspert i galgenhumor vinder fornem bogpris

Srilankanske Shehan Karunatilaka modtager den fornemme Booker Prize for et mørkt og komisk mordmysterium.

Den srilankanske forfatter Shehan Karunatilaka modtager i London mandag aften den prestigefulde pris Booker Prize for sin roman "The Seven Moons of Maali Almeida".

Den 47-årige forfatter får ros af dommerne for "spændvidden og evnen, vovemodet, frækheden og morskaben" i romanen, som er hans anden.

Bogen er et mørkt og komisk mordmysterium, der foregår i hovedstaden Colombo i 1990 under den srilankanske borgerkrig.

Den følger krigsfotografen og gambleren Maali Almeida, der er homoseksuel, men ikke sprunget ud endnu, mens han forsøger at finde ud af, hvem der dræbte ham.

Shehan Karunatilaka, der er født i Galle, men opvokset i Colombo, har tidligere sagt, at srilankanerne "er eksperter i galgenhumor og laver jokes i lyset af kriser".

Han kalder det en "forsvarsmekanisme".

I år var første gang, at Karunatilaka var nomineret til Booker Prize.

Den 47-årige forfatter følger i fodsporene af landsmanden Michael Ondaatje, der vandt prisen i 1992 for "The English Patient".

Booker Prize uddeles årligt. Den internationale pris bliver givet til et fiktionsværk, der er oversat fra et andet sprog til engelsk og udgivet i Storbritannien eller Irland. Prisen har til formål at opmuntre til udgivelse og læsning af flere oversatte værker på engelsk.

Prisen er blevet uddelt siden 1969.

Den britiske kunsthistoriker Neil MacGregor, der i år er formand for dommerpanelet, beskriver Karunatilakas roman som "et mørkt liv efter døden, der udvisker grænserne ikke blot mellem forskellige genre, men mellem liv og død, krop og sjæl, øst og vest".

- Det er en bog, som tager forfatteren med på en rutsjebanetur gennem liv og død - lige til det, som forfatteren beskriver som det mørke hjerte af verden. Der finder læseren til sin overraskelse glæde, ømhed, kærlighed og loyalitet, siger han.

Shehan Karunatilaka fik overrakt prisen af Storbritanniens dronning Camilla.

Med prisen følger blandt andet en check på 50.000 britiske pund svarende til godt 431.000 kroner.

