Seniorforsker får arkæologipris for mange års forskning i Jelling

Den største danske pris inden for arkæologi, Erik Westerby-prisen, går i år til ph.d. og seniorforsker på Nationalmuseet Anne Pedersen.

Hun har i mange år forsket i Jelling-komplekset under vikingetiden.

Det oplyser Nationalmuseet i en pressemeddelelse onsdag.

Rane Willerslev, der er direktør for Nationalmuseet og formand for Erik Westerby-fonden, er med til overrækkelsen.

Ifølge ham spiller hendes forskning en nøglerolle for vores historie som nation.

- Anne Pedersen har i særdeleshed stået for at afdække Jelling, som er en af de mest centrale steder i Danmark, for man siger jo, at vores land blev født i Jelling, siger han til Ritzau.

Forskningen har stor betydning for at forstå, hvordan vi er blevet til det, vi er i dag, tilføjer han.

Samtidig får Anne Pedersen Nationalmuseets jubilæumsmedalje i bronze for sin indsats.

De mange års forskning har ført til tre store forskningsværker om Jelling. De udkom i april 2024.

Siden 1991 har Anne Pedersen arbejdet på Nationalmuseet, hvor hun har haft særlig fokus på vikingetiden - herunder Jelling.

Derfor var hun med til at etablere den første udstilling på Kongernes Jelling, som blev indviet i år 2000.

Omkring år 2008 fik Anne Pedersen en bevilling til et stort formidlings- og forskningsprojekt om Jelling.

- Målet var at få ny viden om monumentområdet, for Jelling er ikke det oplagte sted at opføre monumenter, da det aldrig har været en købstad, fortæller Anne Pedersen.

Ifølge hende var det interessant at undersøge, hvilken rolle Jelling spillede i vikingetiden.

- Vi har blandt andet kigget på, hvordan man kommunikerede magt omkring 900-tallet, og hvad monument-komplekset skulle signalere, siger hun.

Fremover kan man ifølge Anne Pedersen tænke Jelling ind i resten af det billede, vi har af vikingetiden i Danmark.

Fra 2013 til 2015 var hun desuden en af de ledende kuratorer ved Nationalmuseets internationale udstilling "Viking", og i 2021 bidrog hun til særudstillingen "Togtet".

Erik Westerby-Fonden er oprettet til minde om Erik Westerby, der levede fra 1901 til 1981. Han udforskede den ældste stenalders levn i Danmark.

Fonden har uddelt prisen næsten hvert år siden 1983.

Sidste år modtog Pauline Asingh, der er arkæolog og leder af udstillingsudviklingen på Moesgaard Museum, prisen for sin indsats inden for især formidling af arkæologi.

