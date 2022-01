Seppo Mattinen skildrede livet på en evig måde. Nu er hans eget liv slut

Seppo Mattinen var altid i gang. Enten malede han værker til de offentlige rum, hvoraf det mest ikoniske – og også største – var hans cyklende pige på den store gavl ved krydset Nørrebrogade/Ravnsborggade i København. Desværre forsvandt det i 2019, da huset skulle isoleres. Eller også var han i gang med at skabe sine grafiske blade. Men mest malede han. Både med olie og akvarel. Indimellem lagde han dog penslen eller kniven fra sig. Og så kunne han finde på at fiske træstykker, korkpropper eller metaltråde op af papirkurven for at skabe nogle bedårende små skulpturer af det prunkløse materiale. De ledsagede undertiden hans udstillinger, som jævnligt kunne opleves i Clausens Kunsthandel.