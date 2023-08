SF ser et ufatteligt rod i embedsværket efter våbenredegørelse

Den pæneste udlægning af sagen om indkøbet af våben fra israelske Elbit Systems er, at der er alvorligt rod i embedsværket.

Det siger SF's finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, efter forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har redegjort for forløbet.

- Vi får at vide, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør i denne sag.

Tirsdag gav forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) den ventede redegørelse i sagen om køb af våben fra israelske Elbit Systems.

Netmediet Altinget har beskrevet, hvordan Jakob Ellemann-Jensen har givet Folketinget urigtige oplysninger i forbindelse med et milliardindkøb af nyt artilleri.

Og at der ikke var blevet indhentet tilbud fra andre leverandører end israelske Elbit.

Jakob Ellemann-Jensen forklarede i sin redegørelse til Folketinget, at han ikke har vildledt med vilje, men at han har fået leveret forkerte oplysninger af sit embedsværk.

Selv hvis det er tilfældet, er det en alvorlig sag, mener SF.

- Ellemann kan sagtens have været i god tro, men hvis hans forklaring står til troende, så er det her jo en organisation, hvor der er et ufatteligt rod i beslutningsgangene, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Partiet er utrygge ved, at problemerne kan opstå i denne tid.

- Det er ekstremt alvorligt, at et Forsvarsministerium i en tid med krig på europæisk jord ikke kan finde ud af, hvad den ene har sagt, og skriver noget forkert.

Det rejser tvivl om, hvorvidt noget lignende kan være sket før.

- Vi ved ikke, om det er den eneste gang. Så vi har sagt, at enhver sten skal vendes.

Enhedslisten reagerer også skarpt på sagen efter at have læst redegørelsen.

- Vi ved nu, at der er blevet løjet og tilbageholdt informationer for Folketinget og finansudvalget om det kontroversielle milliardkøb af Israelske kanoner. Det er dybt alvorligt, siger partiets finansordfører, Pelle Dragsted.

Han mener, sagen må få konsekvenser.

- Ellers åbner man en ladeport for gentagelser.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen har bebudet, at der skal foretages en ekstern undersøgelse af forløbet.

