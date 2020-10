SF vil beskytte børn mod afhængighed af spil og sociale medier

SF vil med beslutningsforslag lægge grundstenene til, at børn kan få en mere sund adfærd på sociale medier.

Der er brug for mere digital beskyttelse til børn, der surfer rundt mellem alskens spil og sociale medier. Og som i processen kan blive afhængige og afgive data til andre.

Det mener SF, som fredag fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget om en lov til digital beskyttelse af børn.

Der skal stilles produktkrav til de it-produkter, der har børn som målgruppe. Også skjult reklame og børns afgivelse af data skal væk, mener partiet.

- Nogle af de produkter, børn bruger, har elementer, som får børnene til at bruge ekstra meget tid eller penge, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

- Det er elementer, som er afhængighedsskabende og får børnene til at hænge på, mere end godt er, og mere end de måske oprindeligt selv ville.

Hun peger på blandt andet Snapstreak fra det sociale medie Snapchat som et element, der skaber afhængighed for børnene.

Snapstreak dækker over, at en person og en ven har sendt såkaldte snaps (beskeder, red.) til hinanden inden for 24 timer mere end tre dage i træk.

- Vi kan se, at børnene bliver påvirkede og så optagede, at de er villige til at overlade deres konti og passwords til deres kammerater, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

SF's beslutningsforslag kommer i kølvandet på erfaringer og undersøgelser fra både Danmark og udlandet.

Hun erkender, at man ikke kan løse problemerne med afhængighed og afgivelse af data alene med lovgivning. Også forældrene har et ansvar, siger hun.

Karina Lorentzen Dehnhardt har imidlertid forståelse for, at nogle forældre har svært ved at følge med i den udvikling, der er i gang på området. Og med at holde helt øje med, hvad deres børn foretager sig foran iPaden.

Derfor skal forslaget, der indebærer, at en arbejdsgruppe får et år til at komme med forslag til forbedringer, også ses som en håndsrækning til forældrene.

- Tiden er kommet til, at vi bakker det op med lovgivning, så der er sikkerhed bygget ind i produkterne fra begyndelsen.

- Vi kan ikke eliminere alle farer i hele verden, men vi kan i hvert fald gøre noget for at mindske det.

- Det vigtige er, at vi finder ud af, hvad der er teknisk, juridisk og økonomisk muligt. Og så sørge for, at vi får lovgivning ud af det, som rent faktisk øger beskyttelsen af børn, når de er på nettet, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

