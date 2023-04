Sidse Babett Knudsen skal dyste om Guldpalmen i Cannes

Filmen "Club Zero", der har danske Sidse Babett Knudsen i en fremtrædende rolle, er blandt de 19 film, der skal konkurrere om hovedprisen ved Filmfestivalen i den franske by Cannes.

Filmfestivalen har torsdag løftet sløret, hvem der skal konkurrere om hovedprisen, Guldpalmen.

Feltet indeholder en lind strøm af Hollywood-stjerner på rollelisterne. Blandt andet er den oscarvindende Wes Andersons "Astroid City" med i konkurrencen.

Filmens rolleliste indeholder blandt andet Scarlett Johansson, Tom Hanks, Edward Norton, Adrien Brody, Bryan Cranston, Steve Carell, Willem Dafoe, Margot Robbie og Tilda Swinton.

Den beskrives som en romantisk science fiction-komedie.

Bag seks af de 19 film i konkurrencen står der kvindelige filmskabere. Det er det højeste antal kvindelige instruktører nogensinde i et felt til Guldpalmen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ud over "Club Zero" får festivalen også andre danske islæt. Omend den ikke er i konkurrence på festivalen, bliver den nyeste film i Indiana Jones-serien vist med Mads Mikkelsen i filmens skurkerolle.

Derudover er filmen "The Settlers", som de danske folk i Snowglobe har været med til at producere, med i sideprogrammet Un Certain Regard.

Feltet til hovedprisen indeholder også den senegalesiske "Banel et Adama", der handler om et ungt pars løsrivelse fra deres landsby og familier. Filmens instruktør er den fransk-senegalesiske debutant Ramata-Toulaye Sy.

Også den italienske instruktør Alice Rohrwachers "La Chimera" er med i konkurrencen. Filmen handler om stjålent arkæologisk tyvegods og har britiske Josh O'Connor i hovedrollen.

Det er ikke kun "Asteroid City", der kan trække på store navne på rollelisten, i kampen om Guldpalmen.

Også Todd Haynes "May December", der er et romantisk trekantsdrama, kan bryste sig af store navne såsom Julianne Moore og Natalie Portman.

Ud over store kvindelige skuespillere er der også en dronning med i kapløbet. Filmen "Firebrand" handler om den sjette og sidste hustru til den britiske kong Henry den ottende, Catherine Parr.

Det var ikke et ufarligt ægteskab, da flere af Henry den ottendes tidligere hustruer har mistet livet som følge af netop deres ægteskab med den engelske konge.

I Karim Aïnouz' film om Catherine Parr spiller svenske Alicia Vikander hovedrollen, mens Jude Law spiller Henry den ottende.

Den britiske instruktør Ken Loach er også med i feltet med sin film "The Old Oak", der handler om en flygtning, der ankommer til en tidligere mineby i det nordøstlige England.

Årets filmfestival i Cannes foregår fra 16. maj til 27. maj.

/ritzau/