Sidste reaktor er ude af drift ved ukrainsk atomkraftværk

Luftangreb nær atomkraftværket Zaporizjzja har betydet, at den sjette og sidste reaktor er ude af drift.

Den sidste fungerende reaktor ved det ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja, der er Europas største af slagsen, er mandag ude af drift.

Det oplyser det statslige ukrainske atomselskab Energoatom.

Årsagen er nye luftangreb nær kraftværket, lyder det. Det er den sjette og sidste fungerende reaktor, der mandag er blevet afkoblet fra anlægget.

De seneste uger har der været meget fokus på det store atomkraftværk.

Det blev i marts overtaget af russiske styrker, og begge parter i krigen har siden da beskyldt hinanden for angreb nær værket.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har advaret om, at situationen kan udvikle sig til en global atomkatastrofe.

I weekenden oplyste Det Internationale Atomagentur (IAEA), at kraftværket havde mistet forbindelsen til dets primære strømkabel.

- Ukraines atomkraftværk Zaporizjzja er endnu en gang blevet afkoblet fra det sidste tilbageværende, primære strømkabel.

- Men værket bliver ved med at levere strøm gennem et reservekabel, er det i dag blevet oplyst til IAEA, lød det fra FN-agenturet.

Under to døgn forinden havde inspektører fra IAEA besøgt værket.

Embedsmænd i Ukraine har hævdet, at Rusland har overtaget kontrollen med værket for at frakoble det Ukraines netværk.

Målet er angiveligt at lede strømmen fra atomkraftværket til den sydlige Krim-halvø, som russerne annekterede i 2014.

Zaporizjzja ligger i det sydøstlige Ukraine nær byerne Mykolajiv og Mariupol.

/ritzau/Reuters