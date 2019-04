Sigurd synger salmer for store og små

Sigurd Barrett og makkeren Eskild Dohn er både aktuelle med en ny sangbog og en cd med titlen ”Sigurd synger salmer for store og små” med gendigtninger af en række populære salmer. Her bliver Grundtvigs ”O kristelighed” for eksempel til ”Du dejlige tro”:

1. Du dejlige tro,du giver mit hjerte den tryghed og ro,

som gør, jeg kan ånde og leve med fred

i troen på, at Himlen den findes et sted.

For Gud han har skabt både himmel og jord,

hvor kærlighed bor.

2. Så roligt og trygt

at leve sit liv uden angst eller frygt.

For alt, hvad der visner, skal blomstre på ny,

og alt vil genopstå på Guds paradissky,

hvor kærlighed varmer, som sol, der står op

og kysser min krop.

3. Du paradisland,

hvor timeglas aldrig skal tømmes for sand,

hvor blomster skal blomstre og aldrig gå ud,

hvor lykken varer evigt til glæde for Gud,

hvor livet ej kun er en trættende tid

med modgang og strid.

4. Du magiske tro,

som højt over afgrunden bygger en bro,

en lysende vej, der som regnbuen kan

forbinde livet her med Guds paradisland.

Kom, Jesus, stig ned, vis os vej, vær vor gæst,

så lever vi bedst.

5. Du dybtfølte håb,

som i os blev født ved den hellige dåb.

Kom, giv os nu vinger og mod, så vi kan

i ånden flyve hen imod paradisland,

hvor solen den skinner med evigheds glans

i livsglædens dans.

6. Du kærligheds kraft,

der strømmer i blodet som brusende saft,

en kilde med styrke som Guds eget ord,

velsigner vores liv, mens vi lever på jord.

Kom, vær vores læskende livsdrik, og giv

det evige liv!

7. Du kærligheds ånd,

der holder det evige liv i din hånd,

optø vores hjerter, vær nådig og mild,

oplys os indefra med din kærligheds ild,

så glæden kan sprede sig i vores bryst

med liv og med lyst!