Sikkerhedschef på Roskilde Festival: Vi har et stort ansvar

Mange mennesker har prøvet at stå til koncert på en festival. Bassen pumper, promillen er høj, luften er varm, og du skråler med på den ene sang efter den anden omgivet af andre glade festivaldeltagere.

Og mens du forsøger at komme så tæt på scenen som muligt uden at vælte øl ud over for mange mennesker på vejen, er der faktisk nogen, der passer på dig.

Det fortæller sikkerhedschef på Roskilde Festival Morten Therkildsen, som har været del af sikkerhedsteamet siden 1994.

- Det er et stort projekt at sørge for, at folk er i sikkerhed under sådan en koncert. Vi vil gerne have, at folk står tæt, for det skaber fællesskab, men de må heller ikke stå for tæt, siger han.

En del af beredskabet, som hedder Crowd Safety, tager vare på festivaldeltagerne og guider dem, hvis der for eksempel er for mange mennesker i den ene side af en scene.

- Vi ved jo, at der nogle gange kommer mange fra det ene sted til det andet. Det sker tit, hvis det er nogle meget attraktive koncerter, så det betyder også, at vi skal være opmærksomme på at få fordelt folk ordentligt.

- Så vi udregner, hvor mange mennesker der kan stå hvor. Og så justerer vi undervejs, siger han.

Morten Therkildsen fortæller, at festivalen skal være ekstremt forberedt til hver enkelt koncert, fordi der er så mange forskellige kunstnere, scener og talks. Over 180 kunstnere er en del af årets festivalprogram.

- Hvad er det, vi forventer? Hvad er mønstret? Og hvordan afviger virkelighedsbilledet fra det? Det skal vi have planer for, siger han.

I år har festivalen blandt andet sat flere kameraer op og spærret af på veje, hvor mange mennesker går igennem.

- Der var en gennemgang, hvor der bare ikke var plads nok til alle de mennesker, der ville igennem. Så mellem første og anden dag lukkede vi den passage ned, siger han.

Men ellers har der ikke været de store problemer, siger Morten Therkildsen. For festivalen har været forberedt ned til det mindste - lige fra vejret til sikkerhed ved koncerter, til samaritter og dialog med politiet.

- Vi har en forpligtelse på Roskilde Festival, når vi er så store, som vi er. Også med den historik, vi har med i rygsækken, siger han og henviser til ulykken ved Roskilde Festival i 2000.

Her omkom ni unge mennesker under en koncert med Pearl Jam ved Orange Scene. Efterforskningen viste, at det var en ulykke, som især skyldtes crowdsurfing.

Crowdsurfing er et fænomen, hvor en person i vandret stilling bliver båret rundt af publikum under en koncert.

Under ulykken faldt mange, men et bestemt sted kom crowdsurferne ikke op igen. Dem, der var nederst, døde, fordi de ikke kunne få luft.

Efter det blev crowdsurfing forbudt i det meste af Europa.

- I festivalbranchen flytter Roskilde Festival grænser for alle andre. Så vi skal hele tiden være villige til at flytte os og kigge på nye ting. Vi har et stort ansvar, siger Morten Therkildsen.

Han påpeger, at gennemsnitsalderen på Roskilde Festival er langt lavere end på mange andre festivaler i Europa. Der er flere unge mennesker i længere tid ad gangen.

Roskilde Festival er Nordens største festival og samler omkring 130.000 mennesker. Det gør Roskilde til Danmarks fjerdestørste by i perioden.

Gennemsnitsalderen på Roskilde Festival er 24 år.

/ritzau/