Sikkerhedsrådet sigter efter at holde krisemøde søndag

FN's Sikkerhedsråd sigter efter at holde et krisemøde søndag som følge af Irans angreb på Israel. Det oplyser en talsperson fra rådets præsidium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Man sigter efter at afholde mødet søndag klokken 18.00 dansk tid.

Sikkerhedsrådet har hovedkvarter i New York City i USA.

Israel har søndag forespurgt et møde i Sikkerhedsrådet med henblik på at fordømme Irans handlinger og betegne Irans Revolutionsgarde (IRGC) som en terrororganisation, skriver Reuters.

- Det iranske angreb er en seriøs trussel mod den globale fred og sikkerhed, og jeg forventer, at rådet tager alle værktøjer i brug for at tage konkrete skidt mod Iran, skriver Israels FN-ambassadør Gilad Erdan på det sociale medie X.

Ifølge AFP bliver mødet afholdt på baggrund af forespørgslen fra Israel.

I et brev til Sikkerhedsrådets præsidium kaldte Israels FN-ambassadør Irans luftangreb for en "grov overtrædelse af Israels suverænitet", skriver AFP.

- I dag har Iran afsendt et direkte angreb fra dets territorium på mere end 200 (droner, red.), krydsermissiler og ballistiske missiler mod Israel, skriver Gilad Erdan.

- Angrebet er en alvorlig og farlig optrapning, lyder det.

/ritzau/