Sikkerhedsstyrelsen står bag falsk fyrværkeriforsikring

Tidligere i december blev Kaboom Forsikring, som kunne forsikre børn mod skader med fyrværkeri, lanceret.

Selskabet er dog ikke rigtigt - det er Sikkerhedsstyrelsen, der står bag.

Formålet med det, som styrelsen kalder et "anderledes kampagnegreb," er at inddrage forældrene i at forebygge fyrværkeriskader blandt børn.

Kirsten Wilbour Dam Christiansen er vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen.

Hun siger, at styrelsens fokus altid er på at hindre ulykker, og at denne kampagne skal gøre forældrene opmærksomme på at tage snakken om et sikkert nytår med børnene derhjemme.

- Sidste år på nytårsaften var hvert fjerde tilskadekomne barn under 15 år. Det var også den aldersgruppe, hvor der var flest tilskadekomne blandt dem, der selv antænder fyrværkeriet, siger hun til Ritzau.

- Det er lidt paradoksalt, når man tænker på, at børn under 15 år faktisk er den eneste aldersgruppe, der ikke må købe nogen form for fyrværkeri.

Det er ofte forældrene, der køber fyrværkeri til deres børn. Dermed har de også et ansvar for at sikre, at børnene håndterer fyrværkeri korrekt, mener hun.

- For den bedste forsikring er jo rent faktisk ikke en forsikring. Den bedste forsikring er at tale med sine børn, siger Kirsten Wilbour Dam Christiansen.

Annoncerne for Kaboom Forsikring har siden 15. december været at finde på for eksempel Facebook, Instagram og gennem debatfora som for eksempel Reddit.

Indtil den 26. december fremstod Kaboom Forsikring på dets hjemmeside som et tilbud om forsikring mod håndskader, øjenskader, høreskader samt en totalforsikring til et par hundrede kroner.

26. december ændredes det, således at man nu bliver ledt til et gratis samtale-kit, der skal hjælpe forældrene i dialogen om et sikkert nytår med børnene, når man klikker på annoncerne.

/ritzau/