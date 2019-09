Sikring med pullerter

* Ved hver af de fire indgange til slotspladsen placeres 13 pullerter. De er betrukket med bronze og er en meter og tyve centimeter høje.

* Nogle af pullerterne kan sænkes, så det er muligt at komme ind for biler, der har et nødvendigt ærinde til Amalienborg.

* Det vil stadig være muligt for gående og cyklister at komme ind på pladsen.

* Arbejdet skal stå færdigt i begyndelsen af 2020.

* Arbejdet er sat i gang på baggrund af en anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Kilde: Ritzau, Slots- og Kulturstyrelsen

/ritzau/