Siri Hustvedt: Vi er intet uden de andre

Den prisbelønnede amerikanske forfatter Siri Hustvedt ser dystert på fremtiden. Politisk er der ­krisetegn overalt. Men ved at gribe ­tilbage i familiehistorien, som hun gør i den aktuelle essaysamling ”Mødre, ­fædre og andre”, finder hun ­alligevel håb, fortæller hun

Siri Hustvedt er netop ankommet her til Odense og det smagfulde hotel Odeon i byens centrum, så hun har af gode grunde ikke hørt om den igangværende danske debat om Shakespeares "Othello" og aflysningen af den verdensberømte ballet over stykket på Det Kongelige Teater. Men hun har hurtigt en holdning klar:

"Man skal ikke aflyse kunst, bare fordi man ikke kan lide den. Væmmelse eller vrede er naturlige følelser, og man bør spørge: Hvorfor væmmes jeg over denne scene? Fremfor at kræve censur," siger Hustvedt med henvisning til de dansere, der finder en scene i John Neumeiers ballet racistisk og derfor ikke vil være med til at opføre "Othello". Nu får publikum i stedet den mere tilforladelige "En skærsommeratsdrøm" som afløser.